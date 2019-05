Kuninglik titeootus: kui beebi Sussex 48 tunni jooksul ei sünni, sünnitab Meghan haiglas

The Telegraph annab teada, et arvatavasti on beebi Sussexi tulek juba nädal aega üle tähtaja läinud. 37-aastane Meghan tahaks sünnitada kodus – see soov läheb hästi kokku paari privaatsusvajadusega.

Spekulatsioonid, et beebi Sussexi saabumine on kohe-kohe käes, kasvasid pärast seda, kui Harry tühistas oma 8. mai visiidi «logistiliste probleemide» tõttu.

Naistearst dr Clive Spencer-Jones ütles, et teatud vanuses on emad riskigrupis ning haiglas sünnitamist peetakse turvalisemaks valikuks. «Hiljutine uuring leidis, et üle 36-aastased naised peaksid kaaluma sünnituse esilekutsumist, kuna nad on riskirühmas,» ütles Spencer-Jones. «Esilekutsumisega on meedikutel rohkem võimalusi vajadusel sekkuda, seega pole kodusünnitus soovitatav.»