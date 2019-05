Kuid sojast on praeguseks saanud vastuoluline toidutaim, mille kohta on tekkinud palju küsimusi. Ei tohi tähelepanuta jätta fakti, et hiinlased kasutasid sojat ainult fermenteeritud, töödeldud kujul. Siiski on tofu, tempeh ja natto kõik sojapõhised, mittefermenteeritud toidud. Seda, et toores, töötlemata soja on inimtoiduks kõlbmatu ja isegi kahjulik, vanad hiinlased teadsid. Isegi loomasöödana on toores soja kahjulik.