Alanud nädalal tegeleb suur osa meist emotsioonidega, mille oleme jätnud iseendas tähelepanuta. Emotsioonid on inimese elus justkui kompassid, mis näitavad, kus me praegu oleme ja kuidas see kõik, mis on, resoneerub sellega, kus me olla tahame või kuhu jõuda soovime.