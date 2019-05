Mida teha, kui kiusatus petta on suur?

Reaalsus on see, et esmalt juhtub kõik sinu peas. Kui sinu pähe tekivad (seksikad) fantaasiad kellegi teisega olemisest, siis see võib üsna kergelt viia ka reaalse petmiseni. Ja kui need mõtted on juba pähe tekkinud, siis võib neist olla üsna raske lahti lasta, sest meil on kombeks oma peas asju parematena ette kujutada kui need tegelikult on. Sinu fantaasiates seiklev mees ei röhitse ega peereta kunagi, õigus? Aeg on silmad lahti teha ja üles ärgata, sest keegi pole ideaalne. Kuidas oleks, kui prooviksid hoopis oma partnerist fantaseerida? Eriti tore on see, et hiljem saad need mõtted ka ilma süümepiinadeta ellu viia.