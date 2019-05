8 märki, et ta tahab sind ainult oma sõbraks

On igavene küsimus, kas naised ja mehed ikka saavad ainult sõbrad olla. Kindel on see, et ikka ja jälle tekivad arusaamatused inimeste vahel ainuüksi sellepärast, et pole selge, kas ikka mõlemad tahavad üht ja sama.

1. Sina oled alati algataja

Ilusad ühised tegevused mõjuvad mälule täpselt nii, et sa ei mäleta enam, kes näitas esimesena initsiatiivi üles. Mõtle korra järele, kes algatas viimased kolm üritust. Kui selleks oled alati sina olnud, siis pole see just kuigi hea märk. Vaata, kas ta muutub aktiivseks, kui sina enam ühiseid üritusi ei organiseeri. Kui sa nüüd temast enam midagi ei kuule, siis on see küll kurb, aga vähemalt sa tead, mis seis on.

2. Te kohtute enamasti koos teistega

Kindel märk, et ta ei mõtle sõprusest kaugemale, on see, kui ta ei taha sinuga kahekesi aega veeta, vaid soovitab alati mõned sõbrad kampa kutsuda.

3. Te saadate tavaliselt üksteisele sõnumeid

Sõprused toimivad tavaliselt suurepäraselt ka distantsilt, kui ollakse üksteisega kirjalikus kontaktis. Kui ta aga tahab sõprusest enamat, siis on tal isu sind ka päriselus näha ja midagi ühiselt ette võtta.

4. Ta räägib teistest naistest

Kui ta räägib sinuga või sinu juuresolekul teistest naistest, kelle suhtes tal on seksuaalsed huvid, annab ta kas alateadlikult või teadlikult mõista, et ta ei ole sinust huvitatud.

5. Te saate ainult avalikes kohtades kokku

Isegi kui ta teeb ettepanekuid, et koos midagi ette võtta, kuid piirdub vaid kohtumistega avalikes paikades nagu kinos, kontserdil või restoranis. Kui tal oleks sinu vastu tõeline huvi, siis otsiks ta rohkem tegevusi, kus saab just kahekesi olemist nautida.

6. Ta hoiab sinu suhtes distantsi

Kui inimene tunneb teise suhtes tõmmet, siis ta soovib eelkõige teise inimese lähedust tunda. Kas tal on sind ebamugav emmata, kinos toolikäetuge jagada või pöörab ta rõhutatult tähelepanu sellele, et ta ei istuks ühises ringis sinu kõrvale? See on selge märk, et sinu lähedus on talle liig.

7. Ta ei vaevu

Kui teisest inimesest ollakse vaimustuses või suisa armunud, siis ollakse valmis ka suurteks jõupingutusteks ainult selle nimel, et teisel hästi läheks ja tal oleks kõik, mida vajab, et olla õnnelik. Ka ise nähakse rohkem vaeva, et võimalikult hea välja näha ja enda parimaid külgi näidata. Kui ta seda ei tee, siis ei tähenda see küll seda, nagu ta ei oleks hea sõber, kuid midagi enamat siit ka loota pole.

8. Ta nimetab sind «oma sõbrannaks»

Kui sa ei julge talt otse küsida, kes sa tema jaoks tegelikult oled, siis võib seda ka muudmoodi teada saada. Tekita olukord, kus tal tuleb sind tutvustada inimestele, keda sina ei tunne. Siis tuleb tal lisaks nimele öelda ka seda, milline on sinu koht tema elus. Kui ta tutvustab sind kui «üht sõbrannat», on see (eriti teistele naistele) kindel vihje, et sinust ei saa tõenäoliselt kunagi ka midagi enamat.