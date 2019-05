7 hommikurituaali, mis teevad sind hetkega õnnelikuks

Liigutuste jada, mis lõõgastab, teeb õnnelikuks ja ärksaks: vajuta väljahingamisel nupule, pane sisse hingates kohvitasse masina alla, kuulata kohvi kõla ja tõmba järgmise sissehingamisega kohvilõhna endale ninna ... tõsta parema/vasaku käega tassi ja juhi see sujuvalt suu juurde. Kõige tähtsam: räägi kogu päev, kuidas sa esimese asjana hommikuti joogatad. Lõpuks usud sa seda ka ise ja see toimib sama hästi nagu platseebo.

Ainult selleks, et ajule teada anda, et sa oled juba midagi ära teinud. Võid enda üle uhke ja õnnelik olla.

Uuringud näitavad, et peaaegu kõik on suhtumise küsimus. Dušist tuleb ainult külma? Väga hea, teebki erksaks! Niimoodi võib enam-vähem kõik positiivseks pöörata. Alustame kasvõi äratuskellast. Tore, et ta ikka üldse heliseb. Hm-hm ...