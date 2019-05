«Naistejutud». Naiste naudingud: kuidas jõuda ejakulatsioonini ning naisena orgasme rohkem nautida?

Miks osad naised on võimelised pritsima ehk ejakuleerima? Kas on ehk see võime kõigis naistes olemas? Kui jah, siis kuidas seda saavutada?

Räägime ka squirt'imise füsioloogilisest poolest. Mis see siis ikkagi on? Millised näärmed on seotud? Ning vastame ka sellele küsimusele, mis naiste ejakuleerimisest rääkides on kõigil tegelikult keelel: kas tegemist on siis uriiniga?

Lisaks muidugi ka muud olulised teemad: kuidas jõuda enesearmastuseni? Miks on oluline oma keha tundma õppida - ja kuidas seda teha? Mis on Eestis kõige suurem probleem, et miks on paarid õnnetud?