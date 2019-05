Viis sõnumit, mille saatmist silmarõõmule tuleks vältida

1. Oma eksist rääkimine

Üks teema, mida peaksid uue silmarõõmuga vältima, on eksist rääkimine. Jah, mingil hetkel on see loomulik jututeema, aga kindlasti mitte alguses ja sõnumi teel. Kui oled värskelt lahku läinud ja tahad seda teemat lahata, räägi oma sõbrannadega.

2. Pärimine, miks ta ei ole kirjutanud

Mitte miski ei peleta kutte kiiremini eemale, kui küsimus «miks sa ei ole mulle vastanud?». Meestele meeldivad iseseisvad naised. Järgmine kord, kui sulle tundub, et sind ignoreeritakse, katsu esmalt leida ratsionaalseid põhjuseid, miks ta pole saanud vastata. Leia endale tegevust, et mitte üle mõelda.

3. Halb grammatika

Tuleb välja, et grammatika on meeste jaoks väga oluline ja huvitaval kombel on just naised need, kes eelistavad kasutada lühendeid ja ennast lihtsamini väljendada. Vaata hoolikalt, mida sa kirjutad, sest talle võib jääda vale mulje, et sa ei oska ennast hästi väljendada.

4. Napisõnalised vastused

Mehed ei ole napisõnalistest vastustest kuigi vaimustuses, sest need jätavad mulje, et sa ei ole huvitatud ja võivad neis omakorda ebakindlust tekitada. Esita avatud küsimusi, mis aitavad vestlust edasi viia ja uuri, kuidas ta päev möödus.

5. Pidev heakskiidu küsimine