Nädalavahetus veeda Eestimaal: 5+ ülilahedat üritust, mida lähipäevil külastada

Kuni 10. maini toimub koos Eesti Muusika Päevadega esimest korda Eestis festival World Music Days. Tallinnas ja Tartus toimuval festivalil on esindatud heliloojad kogu maailmast, suurim tähelepanu on pööratud korraldajamaa muusikale. Hõlmatud on üle 20 põneva kontserdisaali, mille hulgas leidub ka neid, kuhu tavaliselt muusikat kuulama ei satu, soovitab Visit Estonia.