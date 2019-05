Need 8 harrastust teevad sind terveks

Kui sa paned oma sõrmed vilkalt tööle, siis saad ka stressitaset alandada. Kuidas nii? Sest käsitöö teeb pea vabaks. Ühes 3500 osalisega läbiviidud 2013. aasta uuringus tuli välja, et käsitöö ja kognitiivsed oskused on omavahel tihedalt seotud. Mida enam uuringus osalejad kudusid, seda parem oli nende ajutegevus.

Supiköök, loomade varjupaik, annetamine: igasugune andmine teistele, nagu väidab väljaandes American Journal of Public Health avaldatud uuring, langetab vererõhku ja stressitaset, pikendab eluiga ning mõjub meeleolule positiivselt. Seevastu inimestel, kes ei tegutse vabatahtlikena ega anneta, on 30 protsenti kõrgem oht surra stressi tõttu.

Keskuse Centers for Disease Control and Prevention uuringu sõnul alandab loomaga mängimine vererõhku ja kolesteroolitaset ning vähendab üksindustunnet. Muidugi teeb koer meie tervisele head juba sellegagi, et me liigutame end tänu temale värskes õhus rohkem ja sagedamini.