Ettevaatust! Need märgid näitavad, et sotsiaalmeedia mõjub laastavalt su enesehinnangule

1. Sa oled pärast sotsiaalmeedia kasutamist tujust ära

Jah, me kõik teame neid suunamõjutajaid, kes Instagramis oma näiliselt ideaalset elu eksponeerivad, ja kuigi me võime ju mõistusega aru saada, et tegemist on piltidega, mõjutab see meid alateadlikult sellegipoolest. Eriti halvasti võib sotsiaalmeedia mõjuda üksinduse või depressiooni käes kannatavate inimeste enesekindlusele, kes kipuvad online'is rohkem aega veetma ja tunnevad teiste pilte vaadates oma elu suhtes suuremat kurbust ja on teiste peale kadedad.

2. Sa võrdled oma elu teiste eludega

Aktiivselt sotsiaalmeediat kasutades hakkad paratamatult oma elu teiste omaga võrdlema. Vaadates sõprade puhkusepilte ja olles ise tööl väsinud, ei lase kehv enesetunne ennast kaua oodata. Mis siis, et saad mõistusega aru, et argipäeva ja puhkusereisi võrdlemine ei ole kuigi mõistlik.

3. Sinu soovid muutuvad hetke ajel

Sa tead, mida elult ootad ja mida soovid korda saata. Hetkel, mil sotsiaalmeediasse sukeldud, tunned, kuidas su soovid muutuvad. Hakkad mõtlema, kas see on ikkagi sinu jaoks õige rada või ehk peaksid hoopis kätt proovima fotograafi, muusiku või modellina.

4. Sa tunned ennast hästi ainult siis, kui su postitus meeldib paljudele inimestele

Muidugi on hea tunne, kui sinu postitus saab palju meeldimisi ja head tagasisidet. Küll aga tekib probleem siis, kui sa ei saa sellist tagasisidet, mida ootasid ja kannatad selle tõttu negatiivsete tunnete käes veel pikka aega. See lihtsalt pole seda väärt.

5. Sa tunned ennast postitamise pärast süüdi

Mõnikord me jagame sotsiaalmeedias liiga palju. Kui sa teed seda aga sageli ja tunned ennast kohe pärast postitamist süüdi, on see probleem. Võta aega ja mõtle, kas kõik need pildid ja mõtted peab ikka tingimata üles laadima või saab ka teisiti.

6. Sa pead kõiki aspekte oma elust jagama