Filmiarvustus «Vaat kus paar». Teraapiafilm meestele, kes tunnevad, et neist ei piisa…

See film on tüng! Tapvalt naljaka komöödiana välja reklaamitu varjus peitub tegelikult äärmiselt sisutihe, terav ja südamlik linateos. Ma ei liialda, öeldes, et pole nii huvitavat komöödiat kunagi varem näinud! Naerda on tore, kuid mõtlemine erutab mind rohkem.

Alltekste, paralleele, varjatud viiteid ja peent psühholoogiat on peidetud sellesse filmi kaugelt rohkem, kui keskmine USA kinokülastaja adub. Selle seltskonna tarvis pakub linalugu ka naiiv-napakat huumorit. Ja hästi tehtud kujul! Seth Rogen on ürgnaljakas kuju, kes teeb iseennast naljade märklauaks ning on sealjuures enda vastu niivõrd halastamatu, et tahes-tahtmata tekib tema suhtes sümpaatia.

Kuid lollid naljad lollideks naljadeks. Eestlane märkab kindlasti kogu seda lugu, mida sulle otse näkku ei visata, kui viidete kaudu räägitakse. Äraostetavad poliitikud, lipitsemine ja valetamine, ajakirjandusvabaduse ohtuseadmine, tänaseni salajas jätkuv patriarhaalne hoiak naiste suhtes. Maailm on uskumatult monoliitne ja terviklik ökosüsteem – kõik need error'id ja ebaõiglused, millest see film naeruturtsatuste ja eneseiroonia varjus jutustab, on aktuaalsed ka tänapäeva Eestis.