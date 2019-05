Eesti mehed on rääkinud! Kõrge konts ja punane suu polegi enam seksikad!

Kõrged kontsad on tänapäeval miski, mida mehed ei kanna. Ainult naised. Niisiis võiks arvata, et kõrge konts on midagi vaieldamatult seksikat, naiselikku ja kütkestavat… Aga võta näpust!

«Kui naisel pole mugav, siis ta seksikas olla ei saa! Tennad on naiselikud, kontsad on hoopis mutilikud!» (Üle keskmise kena noormees.)

«Kontsad on selge märk ebakindlast naisest! Kui naine nii palju pingutab, et ei saa normaalselt käiagi, siis kindlasti ta mingi lahe ja enesekindel naine tegelikult ei ole!» (Kolmekümnendates naistelemmik.)

Kontsad - naiselikud või mutilikud? Mehed teavad tõde!

«Kontsad on arusaamatu asi…» mõtiskleb teadushuviline noorsand.

Meestele on müsteerium, miks naised peaksid kandma midagi, mis on ilmselgelt ebamugav. Kuid leidub siiski ka kontsafännidest mehi.

«Kõrged kontsad on vahvad – naine on tavaliselt natuke lühem, aga siis järsku kasvab nagu võluväel üle pea. Minu meelest kantakse kõrgeid kontsi hoopis liiga harva!» (Jurist.)

«Kui naine oskab kontsadel käia, annab see talle meeletu jõu. Aga naiselikkus siin asjasse ei puutu, kontsadele tõstetud ilusad jalad on hoopis naiste jõudemonstratsioon!» (Eraettevõtte juht.)

Punased huuled. Oo jaa – neid on võimatu mitte märgata, kuid märkamise ja meeldimise vahele alati võrdusmärki panna ei saa.

«Punased huuled on keelumärk – ära puutu. Suudlematu naine!» (Viiekümnendates härra Saksamaalt.)

«Meik ei tee kedagi naiselikumaks,» teatab kahekümnendates mees. «Kui see just väga tagasihoidlikult tehtud pole. Keegi alles rääkis, et tal on mingi vaimne häire meigiga, ta ei suuda meigitud inimesele näkku vaadata – servast tundsin selle seisukoha ära küll!»

Sügavad dekolteed. Kurvid on naiselikud, see on küll kindla peale minek! Aga võta näpust – näkku kargav naiselikkus on mehed ära tüüdanud ja mõjub pigem banaalselt kui peibutavalt.

«Tunnen tõsist ebamugavust, kui töises situatsioonis mulle rinnad näkku lükatakse. Paratamatult sa vaatad neid, pole ju võimalik mööda vaadata! Miks naised end ometi kinni ei kata?! Ja mingi lainetav suur rind ei pruugi lähivaates absoluutselt esteetiline vaatepilt olla. Kurvid on näha ka siluetist, see on palju naiselikum.» (Rahvusvahelise ettevõtte keskastmejuht.)

«Kui naisel midagi öelda ei ole, on see jube hea valik! Keegi ei märka siis enam suletud suud ega tühja pilku.» (Poliitik.)

«No midagi ei tohi enam öelda, kohe oled ahistaja, eks ole! Naised kannavad, mis tahavad, kus tahavad ja millal tahavad, aga mingi hea maitse võiks siiski alles jääda. Kuskil peol, õhtusel ajal on see OK. Või suvel, puhkusel. Aga päeval ja veel meie kliimas. Jõle!» (Ärimees, kolmekümnendate lõpus.)

Pitsid niidavad alati?

Pesu ja sukad. Kui miski muu ei niida, on see naiselikkuse viimane trump, mis alati peaks töötama… Aga mida ütlevad tänapäeva mehed ise?

«Pesu, mis paistab? Maitselage ja hale!» (Noor keskastmejuht.)

«Ma kindlasti vaatan, kuid sealjuures ei tunne ennast mugavalt ei mina ega see naine. Mingi kauge võõras naine – kandku! Aga kui seda teeks mu oma naine, sõber või isegi kolleeg… Ma usun, et soovitaksin tal endast rohkem lugu pidada.» (Keskealine ajakirjanik.)

«Pesu, pitsid, sukad… Seksika naise seljas väga kena. Ebakindla naise seljas abitu tähelepanu lunimine.» (Meelelahutusärimees.)

«Väga palju loeb, millest me räägime! Sukad on ilusad, aga pitsid võiksid nähtavale tulla erutava üllatusena alles siis, kui naisega midagi lähemat lahti läheb. Muidu on see sama nõme kui trammis seksida.» (Tõsine töömees.)