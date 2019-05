Neli märki, et sa pole suhteks valmis

1. Sa mõtled endiselt oma eksi peale

Kui kõigest mõte oma eksist ajab sul siiani silmad märjaks, on väga tõenäoline, et sa ei ole veel piisavalt oma emotsioonidega saanud tegeleda. Lein on südame purunemise järel täiesti loomulik ja sellega mitte tegelemine võib muuta su edasiliikumise keerulisemaks. Kui sa ei ole veel suutnud eelmisest suhtest lahti lasta ja mõtled siiani, miks te lahku läksite, ei ole sa uueks suhteks valmis.

2. Sa ei kujuta ennast ette kellegi teise jaoks muudatusi või kompromisse tegemas

Suhted nõuavad tööd, vastutust ja pühendumist. Mõeldes oma silmarõõmule, tuleb endalt küsida, kas sa oled selle inimese nimel valmis oma elus muudatusi tegema. Kui vastus on «ei», pole tõenäoliselt tegemist sinu jaoks õige inimesega.

3. Sa oled üksik ja arvad, et suhe võib seda muuta

Kui sul on üksindusest kõrini ja sulle tundub, et teine inimene võiks su enesetunnet parandada, peaksid sa oma motivatsiooni peale tõsiselt mõtlema. On normaalne, et eriti pärast lahkuminekut tahetakse «tühja kohta» asendada. Selle asemel, et valedel eesmärkidel uus suhe luua, otsi parem tuge oma sõpradelt ja perekonnalt.

4. Sa tahad suhet, sest kõik teised on suhtes