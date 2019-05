6 põhjust, miks su silmad näevad hoolimata korralikust magamisest väsinud välja

Põhjused on väga erinevad:

1. Vale magamisasend

Kui peaalune on liiga lame, siis ei saa lümfivedelik korralikult ringelda ja koguneb ühte kohta. Tulemuseks on turses silmad ja paistes nägu. Abiks on paksem padi või reguleeritav voodipõhi, mida saab voodi peatsi juurest veidi kõrgemale tõsta.

Erguta lümfiringet hommikuse kvartsmassaažirulliku abil.

2. Vähene hapnik

Kui sa magad kõhuli, võivad silmad olla väsinud sellepärast, et nad pole saanud piisavalt hapnikku. Kui hapniku- ja verevarustus on häiritud, siis mõjub jume tuhmina ja nägu on krimpsus. Kasu võib olla spetsiaalselt kõhulimagajatele mõeldud patjadest ja siidkangast voodipesust.

3. Toitainepuudus

Vitamiini- ja rauapuudus laseb kiiresti näol tuhmina paista, sest just õiged toitained panevad naha särama. Lisaks võib vähene rauatase takistada uinumist ja und tervikuna. Sel juhul ei päästa ka see, kui sa lähed õigeaegselt magama. Välisteks sümptomiteks on kuiv ja kahvatu nahk, tumedad ringid silmade ümber, kergesti murduvad küüned ja juuksed. Rauataseme määramiseks saab teha arsti juures vereproovi.

4. Vale toitumine

Eelmise punktiga seoses ei ole ka parata, et vale toitumine annab samuti väsinud ilme. Seepärast peaksid oma alkoholitarbimise üle vaatama. Ka klaas või kaks õhtul võib unele kehvasti mõjuda, sest kuigi sa uinud alkoholi mõju all kiiremini, on uni rahutum ja unekvaliteet hüplikum. Alkohol viib kehast ka vett välja, mille tagajärjeks võib olla kuiv nahk.

Ka soolane toit seob endaga vett, mis võib omakorda põhjustada paistes ja väsinud silmi.

5. Kehv õhk magamistoas

Peentolm, lestalised või hallituseosed õhus teevad haigeks ja annavad väsinud väljanägemise. Ühtlasi võivad nad ka allergiaid ja hingamisprobleeme vallandada. Seda märkab eelkõige punetavatest kurnatud silmadest.

Seepärast õhuta iga päev magamistuba ja pese korrapäraselt nii madratsikatteid kui voodipesu. Loomulikult on tähtis ka nahahooldus, et peentolm ega mustuseosakesed seda rünnata ei saaks.

6. Stress

Stress on meie tervise ja seega ka välimuse suurim vaenlane. Nii kui jamaks läheb, vallandab keha liiga palju kortisooli, mis on ekstreemsituatsioonides üleelamise eest vastutav stressihormoon. Keha aga ei tee vahet, kas sa oled töö pärast pöörane või päris ohus. Seega ta seiskab su immuunsüsteemi ja energiareservid, mis omakorda mõjustab su und.

Stressi maandavad nii korrapärane liikumine kui meditatsioon.