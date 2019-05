Kumma juuksevärviga naised on edukamad?

Blondist juuksevärvist on oldud vaimustuses iidsetest aegadest peale. Kui kõnnib blond naine mööda tänavat, on palju rohkemad pilgud garanteeritud kui brünettidele. Sest kui brünettidest hoovab mõnusat ja enesekindlat rahu, siis signaaljuuksevärv blond tõmbab pilgud endale. Eneseteadlik, seksikas ja ahvatlev — vaid 2% maailmast on sündinud heleda peaga, ja 80% naistest, kes lähevad salongi juukseid värvima, soovivad nimelt blonde juukseid.

Võimalik, et asi on Hollywoodi suurimates ikoonides ja sekssümbolites, aga võib-olla ka evolutsioonis, sest kuigi blondide juuste geen on retsessiivne, on see värv siiski tuhandeid aastaid vastu pidanud. Teadlased oletavad, et mehed valivad sagedamini blonde naisi soojätkamiseks, kuna nad eristuvad. Blondiinidel on väidetavalt ka kõrgem östrogeenitase, mis annab neile pehmemad näojooned ja naiselikuma väljanägemise.

Blondiinid ja edu: uuringud

Kuidas siis ikkagi kõikvõimalike blondiininaljade juures on blondid naised brünettidest töökaaslastest edukamad? British Columbia ülikooli uuring näitas, et enamik juhtpositsioonidel olevaid naisi on blondid. Ja mitte ainult. Ka kuulsad naised muutuvad seda blondimaks, mida suurem on olnud nende edu.

Kaks professorit Vancouveri ülikoolist uurisid blondi fenomeni kuni tuumani ja viisid sel otstarbel läbi tänavaküsitlusi 100 inimesega, näidates neile ühe blondi ja ühe brüneti naise fotot. Tulemus: esimesel hetkel pidasid möödakäijad brünetti naist kompetentsemaks.

Seevastu selliste etteantud fraaside peale nagu «Mu töökaaslased teavad täpselt, kes siin on boss» või «Minu kõrvale ükski teine ülemus ei mahu» viitasid kõik üheselt blondi naise fotole.

Seega blondid jäävad silma kire ja läbilöögivõimega, mistõttu ongi tõus karjääriredelil kergem. Kui lisaks mainida tüüpilist blondiini-stigmat, nagu oleks tegu vähem intelligentsete naistega, siis on neil tänu sellele alahindamisele seda lihtsam üllatada ja veenda.