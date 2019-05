Kolme Eesti naise traagilised lood: haiglaslik näljutamine või ülesöömine ei ole kerglane kapriis

Moodne ajastu on tõuganud väga paljud tüdrukud söömishäirete küüsi. Viimastel aastatel on söömishäiretest saanud noorte naiste vaimse tervise häire. Seda teemat ümbritseb aga sageli valehäbi ja vääritimõistmine. Haiglaslik näljutamine või ülesöömine, lakkamatu mõtlemine toidust või kehakaalust ei ole kerglane kapriis vaid võib halvimal juhul lõppeda surmaga.

21-aastase Katre elus on olnud aegu, kui ta on kogu päeva jooksul ära söönud vaid ühe porgandi. Katre ei kohanenud oma teismeeas muutuva kehaga ja temas tekkis vastupandamatu soov olla ideaalses kehas ideaalsete mõõtudega. See päädis aga eluohtliku alakaaluga. «See, mida haige mõistus suudab välja mõelda, on tegelikult suht hirmutav,» meenutab Katre teismelisena toiduga skeemitamist.