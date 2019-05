Selle lihtsa nõksuga oled sa tööl palju õnnelikum

«Väga lihtne on olla negatiivne,» selgitab Nina Flanagan, üks uuringu autoritest. Tööl öeldakse sageli, kui midagi on valesti tehtud või kui ei ole piisavalt panustatud. See tekitab ebakindla õhkkonna, mis võib omakorda vallandada hirmu, et nagunii jääd varsti oma töökohast ilma. Flanagan on aga veendunud, et viis, kuidas me reageerime mis tahes muudatustele, võib aidata meil hirmudest vabaneda.