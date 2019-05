Miks peaks kaerasokiga vanni minema?

Kui sul on kas ärritunud või kuiv nahk, pole su vanniskäik pooltki nii nauditav kui teistel, sest kuum vannivesi paneb naha pärast kümblust ebameedivalt torkima ja sügelema.

Seevastu kaerahelbevann mõjub kuivale nahale tõelise palsamina. Täida kas tühi lõhnakotike või õhuke sokk poole tassitäie kergesti sulavate kaerahelvestega. Just vannivees ilmneb helveste tõeliselt tervendav mõju õrnale nahale.

Vesi olgu pigem meeldivalt soe, mitte kuum, ja 20 minutit on just paras aeg, et nahk sellega veel rahuldavalt toime tuleks.