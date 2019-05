10 kõige lihtsamat asja, mida oma tervise heaks teha kohe praegu

1. Kontrolli oma rühti

Kui sul pole aega olnud trennis käia, tea, et kõigest sirge seljaga seismine, õlad taga, aitab lihaseid aktiveerida. Hea rüht on oluline ka seedimise seisukohast, vigastuste vältimiseks ning lisaks aitab kaasa ka heale tujule.

2. Tee jalutuskäik

Jalutamine on lihtne viis teha head nii oma vaimsele kui füüsilisele tervisele. Isegi, kui jalutamine ei tundu sulle trennina, on see tegelikult hea südamerütmile ja lihastele. Võid võtta jalutamist ka kui kvaliteetaega iseenda seltsis, mil saad mediteerida, mõtteid klaarida ja tuju parandada.

3. Joo rohelist teed

Roheline tee sisaldab palju antioksüdante, mis aitavad organismil haigustega võidelda. Lisaks on see hea ka ajutegevusele ja füüsilisele sooritusele. Vaheta oma kolmas kohvitass rohelise tee vastu ja tee kõhule pai.

4. Lisa oma teele või smuutisse ingverit

Ingver on hea iivelduse ja krampide vastu ning ühtlasi ka põletikuvastase toimega. Kui mõtled, kuidas ingverit tarvitada, lisa seda näiteks kuumale teele või värskendavasse smuutisse.

5. Praktiseeri enne duši alla minekut kuivharjamist

Oluline on meeles pidada, et lümfid mängivad meie normaalses funktsioneerimises suurt rolli, ometigi saame lümfidele head teha ainult väljastpoolt. Lihtne ja kodune viis on praktiseerida kuivharjamist.

6. Mine magama pool tundi varem

Kui kaheksatunnine uni tundub sulle kättesaamatu unistusena, proovi minna magama pool tundi varem kui tavaliselt. 30 minutit on tõenäoliselt aeg, mille kulutaksid muidu sotsiaalmeedias ringi vaatamisele või teleka ees istumisele. Hommikul tunned ennast rohkem puhanuna.

7. Venita ennast

Venitamine enne ja pärast treeningut on loomulik, kuid tegelikult peaks seda tegema ka hommikul ja õhtul, ning miks mitte ka keset tööpäeva, kui võimalik. Tõuse toolilt ja ringuta ennast.

8. Lisa oma söögile rohelisi lehti

Rohelised lehed nagu lehtkapsas, spinat, rooma salat ja rukola on ühed kõige tervislikumad toiduined maailmas, sest sisaldavad palju erinevaid vitamiine, mineraal- ja kiudained ning vähe kaloreid. Nad mõjuvad hästi nii su südamele kui kõhule ja teevad pai ka nahale. Tee näiteks rohelist smuutit või õhtusöögu kõrvale värsket salatit.

9. Mine välja

Isegi viis minutit väljas viibimist vähendab stressitaset ja muudab tuju paremaks. Tee võimaluse korral natukene aega tööd õues, mine jalutama või haara lõuna kontorist väljaspool.

10. Hinga sügavalt sisse ja välja