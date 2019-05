Nii jäävad valged tossud valgeks

Ehtne salanõu: kõige kiiremini ja leebemalt saad sa tossudelt räpa maha beebipuhastusrätikute või meigieemaldusservjettidega. Eriti kasulik on see taldade puhul. Värvilised svammid jäägu aga kõrvale, kuna need võivad värvi anda.

Kui oled oma tossudega halva ilma meelevalda jäänud (muidugi me teame, et pole halba ilma, vaid üksnes valed jalatsid), siis proovi segu küpsetuspulbri, nõudepesuvahendi ja vähese veega. Kanna segu hambaharjaga peale ja puhasta tossud.

Paeladele mõjub valgendava ilukuurina, kui õngitsed nad välja ja leotad 15 minutit sapiseebivees. Seejärel pista nad pesukotti ja viska pesumasinasse. Kui paned paelad eraldi ilma pesukotita masinasse, on oht, et nad haagivad end trumli külge. Seda pole vaja.

Seda, et jalatseid ei peaks pesumasinasse panema, kuna kuumus ja tsentrifuug hakkavad liimi lahti tõmbama, on teada. Mida aga mõned tossueksperdid teevad, kui tegu pole just nahast tossudega, et panevad jalatsid nõudepesumasina kõige ülemisele riiulile ja pesevad madalaima võimaliku temperatuuriga.