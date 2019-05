Viis sõbratüüpi ja nende õppetunnid, mis tulevad sulle elus kasuks

1. Sotsiaalne liblikas

Sa ju tead, kellest on juttu. Mitte tingimta sellepärast, et see inimene on su sõber, vaid sellepärast, et ka kõik teised on temaga tuttavad. Sotsiaalne liblikas on inimene, kes armastab kõigiga suhelda ja saab kõigiga läbi. Talle on omane viia kokku erinevad inimesed ja hoida ära piinlikud vaikusehetked.

Õppetund, mis sa sellest sõprusest saad: sotsiaalne liblikas on sulle tõestuseks, et väide «see, keda sa tead, on vähemalt sama oluline kui see, mida sa tead». Tõenäoliselt oled tänu sellele sõprusele kogenud erinevaid hüvesid, näiteks nautinud tasuta jooke või saanud mõne tööintervjuu. Sotsiaalsele liblikale meeldib inimestesse investeerida ja vastutasuks armastavad sõbrad teda tunnustada.

2. Vanem sõber

Pole hullu, kui sõpradega õhtusöögile hiljaks kipute jääma. Sinu vanem sõber on juba olukorra eest hoolitsenud ja reserveeringu tühistanud. Vanem sõber võib sulle ema meenutada, sest ta on alati vastutustundlik ja tal on alati käekotis kaasas kõik, mida sa vähegi vajad. Sa ilmselt ei teaks, kuidas ilma temata käituda, sest ta on alati olemas ja valmis sulle nõu andma.

Õppetund, mis sa sellest sõprusest saad: kes iganes ütles, et vastutustundlikult pole võimalik lõbutseda, ei teadnud, mida tähendab vanema sõbra seltskond. See on sõprus, mis inspireerib sind oma elu üle kontrolli haarama.

3. Sinu täielik vastand

Sul pole ilmselt aimugi, kuidas te üldse sõbrad saate olla, sest te olete ju inimestena nii erinevad. Ometi on selles midagi väga erilist, kui saad hästi läbi inimesega, kellega puuduvad ühised arusaamad.

Õppetund, mis sa sellest sõprusest saad: me oleme kõik erinevad, kuid ometi on võimalik teineteist mõista ja kompromisse teha.

4. Sõber, kes su mugavustsoonist välja tõukab

Sõber, kes on sarnane sotsiaalsele liblikale, ei armasta mitte ainult inimeste seltskonda, vaid hoolib väga ka pidudest. On võimalik, et temaga koos oled teinud nii mõnegi kaheldava väärtusega otsuse. Küll aga on tema hea omadus oskus elada hetkes ja saada hakkama kõigega, mis elu toob.

Õppetund, mis sa sellest sõprusest saad: elu on mõeldud nautimiseks ja see sõber ei lase sul seda unustada. Ükskõik, kas teie koosveedetud aeg toob elu parimaid seiklusi või otsuseid, milles kahelda, tagasi vaadates toovad need naeratuse suule.

5. Professionaal

Professionaal on sõber, kes tuleb tööeluga suurepäraselt toime. Ta võib olla eduka firma juht, ajada kõrvalt oma asja ja õhtu lõpuks siiski sünnipäevapeole jõuda. Tema päevas on sama palju tunde kui teistelgi, aga mingil põhjusel tundub, et ta suudab aega paremini ära kasutada, kirjutab The Everygirl.