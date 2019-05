Vahendasime Sõbrannaski hiljuti ühe välismaise ajakirjaniku eksperimenti, kes jõi kaks nädalat sidrunivett ning täheldas mitmeid positiivseid kõrvalnähtusid. Just seetõttu hakkas minugi peas mõte idanema: mis oleks, kui prooviks ka omal nahal järelele…? Mõeldud, tehtud! Küll aga selgus peagi, et kuuldused imevee imelisest toimest on kõvasti liialdatud.