17 aastat vägivaldses suhtes: laps oli rinna otsas ja ta ikka peksis, nii et laps lendas kaugele

Sirje kannatused kestsid seitseteist aastat. Selles mures oli ta täiesti üksi, kuid leidis lõpuks endas jõudu ja julgust kolida koos lastega Eestimaa teise otsa, et pääseda aastatepikkusest vägivallast, alandustest ja ohvriorjusest.

«Kui ta alkoholi jõi, siis mitte üksinda, tal olid sõbrad. Ja siis ei olnud mina enam tema elukaaslane, vaid teenija,» meenutab Sirje. «On olnud ka seda, et laps on rinna otsas ja ta ikka peksis, nii et laps lendas kaugele,» püüab naine kirjeldada läbielatut.