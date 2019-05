Terapeudid jagavad nõuandeid, kuidas nemad ise ärevusega toime tulevad

1. Nad aktsepteerivad ärevustunnet

Kliiniline psühholoog Kevin Gilliland ütleb, et vahel on parim asi ärevustunde teadvustamine. «Kui ma leppisin teadmisega, et mul on väga aktiivne mõttemaailm, mis vahel segab mu uinumist ja perega aja veetmist, olen hakanud sellega paremini toime tulema,» räägib ta teadvustamise olulisusest.

2. Nad peavad endale julgustava kõne

Gilliland räägib, et kui tunneb ärevustunnet lähenemas, peab ta endale julgustava kõne, kasutades lauseid «mitte praegu» ja «jah, sa suudad», mis aitavad stressorid eemale lükata ja käesolevale hetkele keskenduda.

3. Nad hingavad sügavalt sisse ja välja

Sügav hingamine on parim lahendus kõigile ärevushäiretele. «Üks mu lemmiktegevusi ärevuse vastu on sügavalt hingamine, sest saad seda teha igal pool ja igal ajal,» selgitab Gilliland. Hingamine aitab ärevustunnet leevendada ja soosib rahulikku keskendumist.

4. Nad kallistavad oma lemmikloomi

Psühhoterapeut Jennifer Musselman ütleb, et talle meeldib ärevatel hetkedel oma koera kallistada, sest see on rahustav. Kui sul on kodus karvane sõber, pole oluline kas koer või kass, proovi seda võimalust.

5. Nad juhivad tähelepanu kõrvale enda eest hoolitsemisega