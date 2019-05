Köögirõõmu rohurohelisest: küpseta mahlakat naadi-porgandipirukat

Peotäis noort nõgest, naati ja jänesekapsast, punt tillukesi, veel päris avanemata, poolpungas kaselehti... See kõik on värske rohelise saak, mille toidukirjutaja ja -koolitaja Liina Karron esmaspäevahommikuselt jalutuskäigult kodulähedasse Pirita metsa oma kööki tõi. Lisaks noppis ta veidi vahtraõisi, mis on rohkem silmailuks – nendega on hea rabarberikooki ja üldse magusat kaunistada. Nädalavahetusel korjas aga kaugemalt, Viimsi kandist karulauku. Mõnelt õhtuselt loodusetiirult on tal kombeks taskusse pista ka mõned värsked metsmaasikalehed, et neist imehead õhtuteed keeta.