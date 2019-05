Kuidas hakkama saada, kui lapse kasvatamine tekitab stressi?

Lapsevanemaks olemine võib nii nagu kõik muugi inimese elus, tekitada stressi, mis võib olla kas talutav või mõnel hetkel muutuda liiga raskeks. Stress võib alguse saada üsna erineval moel. Kindlasti on perekonda puudutavad ootamatud sündmused need, mis stressitaset tõstavad. Samamoodi võivad stressi suurendada suhted teiste inimestega. Suhted lastega võivad vanemas tekitada üsna erinevaid tundeid, sest ka vanemas endas on mitmeid stressiallikaid, alates tervisest kuni suhtlemisoskuste puudumiseni.

Vanemlik stress võib tekkida sellest, kui lapsevanem kasvatab last nii, et tema ja lapse suhe muudab mõlemad õnnetuks.

• Kui vanem on sõltumata lapse vanusega suurenevast iseseisvusest tema suhtes pidevalt hellitav, võib see tunduda küll hea valik, sest ta teeb ju kõik, et laps oleks õnnelik, kuid paraku see nii pole. Vanemalt nõuab see enda soovide ja vajaduste alla surumist, et lapsele vastu tulla. Mõnes mõttes on hellitav vanem olemine päris mugav, sest laps saab ise otsustada ja valikuid teha ning vanem ei pea suurt vastutust võtma. Samas tekitab see vanemas pikapeale pahameelt lapse või süütunnet enda suhtes. Vanem võib olla väga kurb, kui tunneb, et laps on tema suhtes tänamatu ja ta peab lapse nimel paljust loobuma. Stress tekib sellest, et lapse ja vanema suhtes ei ole tasakaalu teineteisega arvestamises.

• Kui lapsevanem on last kasvatades sageli range ja ei pööra piisavalt tähelepanu lapse arvamustele või tunnetele, võib seegi olla vanema jaoks üsna väsitav ja stressirohke. Siis on vanemal vaja olla kontrolliv ja võimukas, sest ta kardab, et muidu läheb laps hukka ja et laps ei oska ise jõuda õnneliku eluni. Range vanem mõtleb lapse eest, kuidas ta peaks käituma, ta esitab lapsele kõrgeid nõudmisi ja ei jaga sealjuures piisavalt toetust. Vanema jaoks on stressitekitav see, et ta peab mõtlema välja lapse jaoks järjest uusi reegleid või lapse eksimuste korral talle karistusi. Nii jääb lapse ja vanema suhtesse liiga vähe rõõmu, vabadust ja spontaansust. Seda kõike on aga hädasti vaja stressirohketel aegadel ja see aitab tuua lapse ja vanema suhtesse lähedust.