Emadepäev ühes Eesti vanglas: vangide bändi esinemine ajas õrnahingelise ema nutma

Panime paika, et läheme koos lastega ja lapsedki olid väga elevil. Tegelikult me ju ei teadnud, mida oodata, seega rääkisin lastele ära kõik võimalikud stsenaariumid. Alustades sellest, et issi on kõvasti kaalu kaotanud, muskleid kasvatanud, soengut muutnud ning on võimalik ka tõsiasi, et võib-olla tuleb meil kõigil ennast igast hilbust vanglaametniku ees paljaks koorida.