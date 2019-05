Pariislased soovitavad: 8 toiduainet, mis peaksid köögis olemas olema

Prantslaste pikk sai ehk baguette võib küll kõlada klišeena, aga on sellegipoolest pea iga pariislase käevangus, kui õhtul töölt koju suundutakse. Baguette'i süüakse tükke murdes, tihti pannakse sinna peale võid ja moosi ning lõigatakse kõrvale juustuviile.

Prantsuse Dijoni sinep on lihtne saladus, kuidas vähese vaevaga toidule hea maitse anda. Julgemad määrivad sinepit saiale ja oliiviõliga segades saab sellest näiteks maitsva salatikastme valmistada.

Kui oled Pariisis käinud, tead, et pariislased suhtuvad juustu väga tõsiselt. Üle terve linna on spetsiaalsed juustupoed ehk fromagerie'd, kust võib leida sadu ja sadu erinevaid juustusorte. Erinevate toidukordade juurde käivad erinevad juustud.

Prantsuse kokakunsti üks saladusi on või, mida pannakse kõikjale: kastmetesse, lihale, saiakestesse, magustoitudesse. Prantslased teavad, et või muudab iga toidu maitsvamaks.

Pariislased teavad, et eduka õhtusöögi juurde peab tingimata kuuluma ka vein. Üleüldse on vein Prantsusmaal jook, mis aitab elu nautida ja rikastada. Lisaks niisama veini nautimisele, tasub seda ära kasutada ka kokkamisel.

Klassikaline Prantsuse jogurt on väikeses pakendis ja vähem magus kui meie poelettidel müüdav jogurt. Enamasti on jogurtil kreemine tekstuur ja suur rasvaprotsent ning seda eelistatakse süüa magustoiduks, kirjutab The Everygirl.