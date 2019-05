See puuvili on peaaegu ideaalne deodorant

Deodorant on paljudele naistele üks elu esimesi kosmeetikavahendeid, ilma milleta ei kujuta oma igapäevaelu ettegi. Kuna viimastel aastakümnetel räägitakse aga üha rohkem kahjulikest koostisosadest deodorandis, näiteks alumiiniumisooladest, siis otsitakse seda hoogsamalt alternatiive. Probleem viimastega on tavaliselt selles, et paljud nii-öelda looduslikud deodorandid jäävad oma toimelt liiga nõrgaks.

On aga leitud puuvili, mis peaks need mured lahendama. Nagu näitab pilguheit ilublogijate maailma (Farah Dhukai), on sotsiaalmeedia kaunitarid valmis laimi nimel vanduma. Ta pole üksnes suvekokteilide parimaid koostisosi, vaid ka suurepärane isetehtud deo-aseaine.

Kuidas see toimib?

Lõika tavaline laim pooleks ja kanna mahl pärast duši all käimist (küll aga mitte vahetult pärast raseerimist!) kaenlaalustele. Võid panna ka puhast mahla vatipadjale ja kanda sellega peale.

Pane juba korra kasutatud laimile silt kuupäevaga külge ja hoia külmkapis. Tõhusana peaks ta säilima umbes nädala.

Laimilisandeid tuleb ette päris paljudes ilutoodetes, kuna neil on meeldivalt värske aroom, nad tõkestavad tee ebameeldivatele lõhnadele ja muudavad naha pH-tasemel happeid selliselt, et bakterid, mis põhjustavad ebameeldivat lõhna, ei pääse enam niisama lihtsasti löögile.

FOTO: Pixabay / Pexels

Ettevaatust, konks!