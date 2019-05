Dagmar Lamp: ministrionude omakohus

Need on vaid vähestest küsimustest, millele peavad vastama sajad naised, kelle kodus on vägivallatsev mees. Nii uskumatu kui see ka pole, on neile küsimustele väga raske, vahel isegi võimatu vastata. Aastaid kestnud vaimne ja füüsiline peedistamine murrab kõige jändrikumagi tegelase, mis siis veel rääkida nö tavalisest inimesest, kellel veel pealegi on oma rusikat tõstva ja ajusid segamini ajava teispoolega laiem, läbipõimunum suhe, kust ei puudu ehk lapsed, ühine kinnisvara, ning, mis seal salata, ka ühised meeldivad mälestused.