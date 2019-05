«Pilvede all» täna: vanemate patud nuheldakse laste kaela ja Sirje võtab ohjad enda kätte

Et vanemate patud nuheldakse laste kaela, seda oleme kõik elu jooksul vähem või rohkem tunda saanud. Erandiks pole ka Sirje Jakobsoni tütred, sest Pireti, Mari ja Kertu lapsepõlveprobleemid said pea alati alguse just nende emast.

Nüüd aga on probleemid Liisal, kelle pärast sõidab Kertu Haapsallu, et Sirjelt abi paluda. Kõigi üllatuseks laidab Sirje oma noorema tütre plaani maha, kuid Liisat siiski hätta ei jäta. Sirjel endal on lihtsalt palju parem plaan. Ta paneb Kertu fakti ette ning sõidab koos tütrega Tallinnasse, et Liisa koolis kord majja lüüa. Üllatav on Kertu jaoks ka ema suhtumine Erikusse, kellest Liisa probleemid alguse on saanud. Aga küllap mõistabki Sirje oma kunagist väimeest nii hästi just seetõttu, et pole ka ise osanud suurem asi lapsevanem olla.