Surrogaatema: ma naudin rasedust, kuid endale ma lapsi ei soovi

Annie Peverelle on 40-aastane naine, kes on viimase kuue aasta jooksul olnud surrogaatemaks kolmele perekonnale ning ilmale toonud neli last.

«Ma jumaldan rase olemist, see on sõltuvust tekitav. Mul pole iialgi olnud hommikust iiveldust ja viimased kolm sünnitust on väga kerged olnud, kestes vaid ligi kaks tundi,» tunnistas Annie. Muuhulgas armastab Annie ka mõtet, et ta saab aidata neid paare, kellel iseseisvalt lapsi saada ei õnnestu.