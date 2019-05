Mis siis, kui ma ei tahagi suhtes olla?

Otseloomulikult on ka inimeste ootused armuelule väga erinevad. Seetõttu on täiesti normaalne, et kuigi suurem osa inimesi tahab leida kaaslast ja saada lapsi, siis leidub ka neid, kes ei näe selleks mingisugust vajadust. Ja olgu tegemist inimese jäädava või ajutise otsusega üksi olla, see on igal juhul okei. Keegi ei peaks ennast suhtesse sundima, et käituda ühiskonnas väljakujunenud normide järgi või kuna keegi teda survestab.

Kui sa tõepoolest naudid vallalise elu, siis just seda sa hetkel tegema peadki! Mis siis sellest, et teised abielluvad ja saavad lapsi? Teised ei ole sina. Tähtis on iseennast armastada ja nautida oma parimat elu, kirjutab Pulse.