Eksperiment: kas ja kuidas on võimalik ära elada Eestis keskmise palgaga?

Kanal 2 ajakirjanik ja meelelahutussaate «Õhtu!» reporter Heelia Sillamaa harutab lahti teema - kas ja kuidas on võimalik ära elada Eestis keskmise palgaga. Fookusesse on võetud Eesti kolm erinevat paika - Tallinn, Haapsalu ja Hiiumaa. Teiste teemade seas uurib saade, millised on kinnisvara hinnad antud paikades ja kas keskmise palgaga on võimalik mõnes neis paigus näiteks maja soetada?