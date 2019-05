VIDEO: Kuidas teha ise šokolaadikomme?

Plaan kõlab uhkelt ja isuäratavalt: valmistame ise šokolaadipralineesid. Mmm… Ja kohapeal võib neid meistriklassis nahka panna piiramatus koguses. Hm. Kõlab kahtlaselt – kui miski paistab liiga hea, et olla tõsi, siis on selle asjaga lood teadagi kuidas. Hiljem tuleb välja, et nii ongi. Ebameeldiv üllatus, nagu selgub, peidab end aga täiesti ootamatus kohas. Kuid alustame algusest. Vaata videost, mis juhtus!

Ma tean, et suur osa auväärt lugejaid mind edaspidi ei salli, aga ütlen ikkagi otse, nagu asjad on: olen eluaeg olnud meeletu šokolaadimugija, aga seni pole sellest kehale veel midagi talletunud. Nii arvasin muretult, et milleks end piirata, kui midagi ei juhtu. Šokolaadivabrikus ettevalmistusi tehes selgub, et juhtub ikka küll. Saame kõik põlled ette, kindad kätte ja kenad kokamütsid pähe, sest juuksed peavad selles peenes ametis viksilt kaetud olema. Proovin ühte mütsi ja teist, aga kõik on liiga väikesed. No nüüd on selge, kuhu need kommikilod ladestusid – pähe hakkasid! Isegi härradel minu tiimis on pisemad peanupud ja ainult paksude juuste süüks seda kuidagi panna ei anna. Viimaks leitakse siiski minu mõõtu mütsilatakas ja töö võib alata.