Volbriöö: aeg lõkke ümber lõbutseda ja omaealistega tutvuda

Ametlik volbripäev on homme, 1. mail ja on tuntud ka kevad- ja töörahvapühana. Eesti Vabaõhumuuseumi kodulehelt võib lugeda, et meie esivanemate elus ei olnud volbripäev kuigi suure tähtsusega. Ometi olid sellele päevale iseloomulikud nii herneste külvamine kui ka tule tegemine. Erinevalt germaani rahvastest ei käinud eestlased lõkke ümber mitte selleks, et nõidust ja halba tõrjuda, vaid hoopis lõbutsemas ja omaealistega tutvumas.