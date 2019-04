4 märki, mis viitavad kindlale suhtele

1. Te annate üksteisele ruumi oma asjadega tegelemiseks

Kui su kaaslane ütleb, et jõuab hilja koju, sest läheb töökaaslastega välja või otsustab sõbraga koos aega veeta, ei tekita see sinus paanikat. Sa oled teie suhte osas kindel ja lased rahuliku südamega partneril ka teiste inimeste seltsis aega veeta. See on märk usaldusest, mis on kindlustunde aluseks.

2. Sa ei tunne vajadust partneri järel nuhkida

Kas tunned kiusatust oma kaaslase telefonis või arvutis nuhkida, kui see on lauale lahtiselt jäetud? Väike uudishimu on normaalne, aga kui asudki tegutsema ja tunned hirmu asjade ees, mille leida võid, on see märk, et sa ei tunne ennast teie suhte osas kuigi kindlalt. Vastasel juhul sa ei oleks paranoiline.

3. Sa ei analüüsi tema sõnu ja tegusid üleliia



Kui su partner ütleb, et ei ole vihane, siis tead, et ta ka mõtleb seda. Kui ta ütleb, et armastab sind, tead, et sõnad on siirad. Kui sa ei tunne vajadust oma kaaslane sõnu ja tegusid üleliia analüüsida, on see hea märk usaldusest ja kindlustundest.

4. Sa julged kaaslase vigadest rääkida