Millised meigitrendid on populaarsed just sel suvel?

Paljud meist ei suuda ehk ettegi kujutada, et kodust peaks lahkuma naturaalse, pehme ja peaaegu nähtamatu meigiga, kuid just see on selle suve üks kuumimaid trende. Balmaini, Erdemi, Sonia Rykieli ja Isabel Maranti modellid kõndisid moelavadel kandes just sellist meiki. Antud meigi tegemiseks ei pea just meigikunstnik olema – tasub lihtsalt järgida põhitõdesid: siidiselt pehme nahk, mõnusalt säravad põsed, minimaalne kulmumeik ja... null ripsmetušši. Ehkki «paljaste» ripsmetega olemine võib paljude jaoks olla tõeline väljakutse, tasub meenutada, et ripsmetele on vahepeal hea anda puhkust ning nautida seda nooruslikku ja võluvat välimust.