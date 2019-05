Fotokonkurss: «Minu ilus ema»

Ema on alati ilus, aga mõnel pildil on ta erakordselt kaunis. Tihti on need fotod tehtud argistel hetkedel, justkui muuseas. Ometi jääb perealbumit vaadates pilk just sellele pildile pidama. Ja alati on jäänud, sest ema suur sisemine rõõm lihtsalt kiirgab neilt piltidelt kaugele.