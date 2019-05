Uuring: iga teine vallaline himustab sõbra (eks-)partnerit

Kas sa tunned kellegi suhtes meeletut tõmmet või mitte, pole kellegi teise otsustada. Seda näitab ka veebiportaali Parship viimane uuring. Selle järgi on kaks vallalist kolmest tundnud eriti tugevat külgetõmmet oma sõbra kallima suhtes. Ehk numbrites: 65 protsenti 3772 küsitletud vallalisest ütles, et on pidanud oma sõbra või sõbranna elukaaslast väga atraktiivseks. Seejuures tunnistas seda enam mehi (77 protsenti) kui naisi (53 protsenti).