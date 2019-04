Kui ohtlik on lastele vee mittejoomine?

Värske Ameerikas tehtud uuring kinnitab, et lapsed, kes eelistavad suhkrurikkaid jooke, on oluliselt suurema päevase kaloritarbimisega kui lapsed, kes joovad ainult vett. Tulemuseks võivad olla nii rasvtõbi kui drastiline ülekaal.

Andmed näitasid ka, kui palju kaloreid said lapsed suhkrusisaldusega jooke tarbides ja mitu protsenti kalorite üldkogusest oli pärit just nendest jookidest.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab, et päevasest energiakogusest ei peaks lisatud suhkrud moodustama rohkem kui 10 protsenti.

Vaatamata sellele, et antud uuringus ainult analüüsiti, mida lapsed jõid, kuid mitte seda, miks nad just neid jooke eelistasid või mis vormis nad kehaliselt olid, hoiatas Rosinger, et ülemäärase kalorite manustamise tagajärgedeks on kiire kaalutõus ja sellega seotud haigused nagu rasvtõbi ja II tüübi diabeet.