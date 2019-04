Tema lugu on aegade jooksul ikka intrigeerinud ja seda on korduvalt ka lavalaudadel etendatud. Mitte ainult sellepärast, et teda «keisri hulluks» nimetati, vaid ka tema teise tavatu sammu tõttu. Nimelt jõudis baltisakslane Timothus von Bock enne vangistusse sattumist abielluda eestlasest mõisateenija Ewaga, kellest sai abielludes Catharina von Bock. Kirjanik on oma kangelannaga loominguliselt üsna vabalt ümber käinud, kuid reaalsest naisest teame siiski vähe.