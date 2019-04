2 asja, millega sul tuleks juuksurisse minnes arvestada

Paljud mõtlevad, et kui juuksuri juures pestakse nagunii juukseid, siis pole mõtet enne kodus pesta. See on aga eksiarvamus. Juuksed peaksid just puhtad olema, et juuksur saaks su juuksestruktuuri paremini hinnata.

Kui sa istud juuksuritoolis, peaksid ilmtingimata jälgima, et sa istuksid otse ja sirgelt ega tõstaks mingi hinna eest jalga üle põlve! Kui üks jalg on üle teise, on kogu keha ja ka juuksed automaatselt viltuses asendis, mistõttu võib lõikus erinevatel külgedel eri pikkusesse jääda. Kui juuksur peab pärast seda korrigeerima, on ta sunnitud sageli juukseid oluliselt lühemaks võtma, kui sa tegelikult tahtnuksid. Nii et istu otse ja toeta tallad vastu põrandat. See tuleb su tervisele, ja eelkõige vereringele, nagunii kasuks!