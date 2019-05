Sõbrannaga restos: Stenhusi menüü kalorid rikuvad kergelt muidu ideaalilähedase restoranikülastuse

Ainuüksi restorani menüü on justkui kunstiteos omaette – roogade valikut ilmestavad kavalalt paigutatud pildid kaunitest maalidest – nutikas ja meeldejääv detail. Küll aga tuleb siinkohal paraku menüü koostajat pisut hurjutada: öelge mulle palun, kes ja mille jaoks paneb sellise klassi restorani menüüsse kirja toitude kaloraaži?! Tegemist pole ju mingi burgeriputkaga! Palun kustutage need ära, tõsiselt! Numbritega sina peal olev inimene hakkab automaatselt õhtu nautimise asemel kalkuleerima ja jõuab nii veel järeldusele, et ehk tuleks desserdist seekord siiski loobuda.