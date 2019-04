3 välklahendust magusaisu vastu

Väike šokolaad vahepalaks, siis mõni kummikaru — igaühel käib aeg-ajalt magusaisu üle. Mida aga teha, kui ihad kasvavad ülepea ja himu läheb suuremaks, kui sa tegelikult tahaksid? Freundin edastab paar kavalust, millega saab maitsed kontrolli alla.

1. Hoia eemale magusainetest

Kui sul tuleb see teatud kindel isu küpsiste või jäätise järele, siis peaksid pigem järele andma, kui oma südametunnistust sellega rahustama, et võtad mõne light-toote. Eelkõige need toiduained, millel on pakendil kirjas kas low fat või low calorie, sisaldavad kunstlikke magusaineid, maitsetugevdajaid ja lisaaineid, mis ainult soodustavad magusahimu.

2. Asenda valged suhkrud kavalamate variantidega

Suhkruisu kontrolli alla saamiseks tasub alati puuviljadele panustada — nendega muudad sa oma kohupiima või jogurti meeldivalt magusaks, ilma et veresuhkrutase lakke lendaks. Teised kaks kanget, millega loomulikult magusat maitset anda, on vanilliekstrakt ja kaneel, mis sobivad nii kohvi kui smuuti sisse, ilma et tuleks suhkrut veel lisaks kasutada.

3. Muuda oma toitumist