Kaks naist, üks ministeerium ehk kuidas kaks Triinu Tallinna ühe nõutuima peosaali lõid

Kui muidu võiks ju eeldada, et enne ühise äri loomist olid kaks naist omavahel juba aastaid tuttavad, siis Triinude puhul see paika ei pea - nende tutvus küündis vaid paari kuuni. «Tutvusime 2017. aasta suvel, kui tulin töövestlusele ettevõttesse, mis tegutses eelnevalt praegustes ministeeriumi ruumides. Teine Triin oli selles ettevõttes juba mõnda aega töötanud. Alguses tekitas palju segadust ja nalja kaks Triinu-nimelist ühes ettevõttes. Vähe teadsime me siis, et see on millegi väga ägeda algus,» räägib Triin Kaoküla ja tõdeb, et sattus väga õigel ajal väga õigesse kohta.