NÄDALA INGLIKAARDID. Ole julge ja astu välja seltskonnast, mis sind ei teeni

Alanud nädala sõnumiteks toovad meie ingellikud esinevanemad välja selle, et oleme kõik maapealsed inglid, kes on tulnud siia õppima, jagama, tundma ja mis kõige tähtsam - õpetama armastust. Sul ei ole vaja kirjutada raamatuid, pidada seminare, loenguid või olla tervendaja, et õpetada ja jagada armastust maailmale enda ümber.