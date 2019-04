Selle hooaja esimene kruiisilaev saabus Tallinnasse

Enamik reisijatest oli pärit Saksamaalt, aga reisijaid oli ka Põhja-Ameerikast, Itaaliast, Belgiast, Prantsusmaalt; kokku on laeval 54 erineva rahvuse esindajad. Laev saabus Tallinnasse Riiast ja suundus siit edasi Peterburi.

Kõige suuremad laevad on kogumahutavuse ( GT 145 655) järgi Norwegian Getaway, mis külastab meid 14 korda; pikkuse järgi Regal Princess ehk 330 meetrit, mis külastab meid 13 korda ning reisijate mahutavuse järgi MSC Meraviglia, mis mahutab pardale 5000 reisijat ja külastab meid suve jooksul 11 korda. Kõige väiksem laev on Variety Voyager, mis on 66 meetrit pikk ja võtab pardale kuni 70 reisijat.