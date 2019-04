Pane tähele! Need 4 omadust on iseloomulikud mürgistele inimestele

1. Nad on manipuleerivad

Mürgiste inimeste elu keerleb tavaliselt ümber iseenda, mis tähendab, et nad annavad endast kõik, et ka teised nende tahtmise järgi teeksid. Kui tunned, et sinu soovide ja tahtmistega üldse ei arvestata ja suhtes pole võrdsusel kohta, on tõenäoliselt tegemist mürgise inimesega.

2. Nende vabandused ei ole siirad

Oled sa olnud situatsioonis, kus esmalt tullakse vabandust paluma sinu käest, kuid hiljem lõpetad hoopis ise vabandades? Mürgiste inimeste puhul on tüüpiline, et ükskõik, millise situatsiooniga ka tegemist ei ole, suudavad nad endast ohvri teha ja lõpuks oled hoopis sina see, kes vabandust palub.

3. Nad ei kuula sind

Kõik head suhted, ükskõik kas su vanemate, sõprade või partneriga, põhinevad vastastikusel jagamisel ja kuulamisel. Mürgiste inimeste puhul märkad tihti, et nad ei ole väga head kuulajad, sest nende tähelepanu kipub hajuma. Veel enne, kui arugi saad, on nad jõudnud sinu jutu katkestada ja teemat vahetada - enamasti iseendale keskendudes.

4. Nad panevad sind ennast halvasti tundma